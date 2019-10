Evo cambiará a casi todo su gabinete de ministros

El presidente Evo Morales anunciará este viernes, a las 7:00, los cambios en su gabinete de ministros que lo acompañará en el inicio de su tercer mandato. Se conoce que la mayoría serán reemplazados por nuevas autoridades.



Hasta el momento no se tiene información oficial de la nueva lista de ministros, pero en Palacio Quemado se rumorea que tienen su cargo asegurado el canciller David Choquehuanca y los titulares de la Presidencia y de Economía, Juan Ramón Quintana y Luis Arce Catacora, respectivamente. Las carteras de Planificación y Autonomías desaparecerán.



La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, prácticamente se despidió de los periodistas y agradeció al primer mandatario por "aguantar su carácter". Trascendió que ocupará un cargo diplomático en el exterior del país con el fin de reforzar la demanda marítima contra Chile.



No se sabe quién será su reemplazo, aunque se ha especulado con los nombres de tres mujeres ligadas al proceso de cambio. Otro de los que suena fuerte como posible sucesor de Dávila, es el expresidente de Diputados, Marcelo Elío.



Otro que abandonará el gabinete es el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, debido a problemas de salud, al igual que el titular de Obras Públicas, Vladimir Sánchez. Eugenio Rojas, expresidente del Senado, ocuparía el cargo del primero.



Los cuatro errores de la gestión de Evo



El presidente Evo Morales durante su discurso desveló cuatro errores, ligados a los ministerios de Medio Ambiente y Aguas, Justicia, Educación y Salud. Salvo Roberto Aguilar, el resto dejaría sus funciones por ser cargos rotativos.



También se advirtió molestia hacia el titular de Deportes, cartera de reciente creación, que hasta el momento no logró organizar las acciones para lograr cambios y logros en las diferentes disciplinas. En el Ministerio de Gobierno se habla del retorno de Alfredo Rada.



Otros cambios importantes están ligados a los ministerios de Desarrollo, Rural y Productivo, Teresa Morales dejará el gabinete por los problemas con Enatex, cediendo su lugar a un representante del empresariado cruceño, y Nemesia Achacollo, también se prevé que sea relevada.



Todavía en duda



Los ministerios de los que menos información se tiene son: Transparencia, Minería, Culturas y Defensa, aunque en los últimos días se observó que Nardi Suxo realizó grandes esfuerzos por destacar su gestión con la intervención a la Caja Nacional de Salud (CNS).



En su carta de renuncia colectiva presentada a Morales, los ministros reafirman su compromiso por Bolivia, con su liderazgo, con el MAS-IPSP y aseguran que el proceso de cambio es un camino sin retorno.,