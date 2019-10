Exigen devolución del gasto hecho en taxímetro

Los taxistas en Santa Cruz exigen la devolución del dinero que invirtieron en la compra e instalación del taxímetro, que la Alcaldía determinó en 2014 mediante la ley municipal 106/2013.



"No los podemos tener más tiempo guardados en nuestras casas. Ese aparato se arruina. Reiteradas veces hemos intentado acércanos a la presidenta del Concejo, mediante el director de Transporte, pero ya pasó más de un año y no pasa nada", protestó el presidente de la Asociación de Taxis Gran Grigotá, Ramiro Beltrán.



Los transportistas se sienten estafados porque hasta la actualidad la ley del taxímetro no tiene reglamento y exigen la devolución de 150 dólares a cada taxistas, que invirtió en la compra del equipo y la instalación.



El concejal Rómel Porcel explicó que los taxistas se oponen cada vez que el municipio busca controlar su uso.



Los taxistas amenazan con movilizaciones desde la próxima semana si su demanda no es atendida.