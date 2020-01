Entel dice estar lista para 'destrozar' a la competencia

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) anuncia planes corporativos orientados a la dominación de servicios en el mercado de las telecomunicaciones. Desde marzo incluirá en su portafolio el servicio ‘tripack’ de televisión, internet y telefonía móvil mediante fibra óptica a domicilio y en abril lanzará la billetera móvil para hacer pagos vía teléfonos inteligentes.



Ambos emprendimientos de la telefónica estatal fueron anunciados por el gerente de Entel, Óscar Coca. Aseguró que desde marzo la velocidad de internet se cuadruplicará de 12 a 50 megabits por segundo en transferencia de datos con la nueva fibra óptica a domicilio (Fiber To The Home, FTTH).



Dio cuenta de que la telefónica estatal invirtió $us 700 millones en los últimos tres años para ‘sembrar’ fibra óptica en todo el país y que aún falta financiar $us 20 millones en la conexión de “la última milla”; es decir, de la esquina de la casa al domicilio. Hasta octubre, según Coca, está garantizada la conexión de 90.000 viviendas y la perspectiva es alcanzar una conectividad de 250.000 domicilios, en todo el país, al cierre de este año.



Coca aclaró que la tarifa para el usuario, aún no está establecida, pero dijo estar seguro que va a ser asequible. “Seguramente la más baja del mercado. Entel tiene una infraestructura tan fuerte que podría irse con precios al piso y destrozar a la competencia, pero no lo vamos hacer porque no es nuestra intención, además que es una política del Gobierno garantizar las operaciones de las empresas legalmente establecidas en el mercado. Nosotros competimos en igualdad de condiciones”, explicó Coca a Radio Patria Nueva.



Para este año, Coca señaló que Entel lanzará en abril el servicio de la billetera móvil que permitirá hacer pagos desde celulares y trabajar en el desarrollo de un centro de investigación tecnológico en Cochabamba.



Operadores privados

Sobre el anuncio del nuevo servicio por parte de Entel, desde la telefónica Tigo creen que la competencia es siempre sana, ya que otorga al usuario la posibilidad de elegir los servicios más convenientes. Detallaron que desde 2013 vienen realizando significativas inversiones en el despliegue de infraestructura tanto en el tendido de fibra óptica como en los equipos necesarios para brindar la mejor experiencia a los usuarios.



Detallaron que Tigo tiene más de 200.000 hogares listos para ser conectados y que la tecnología desplegada tiene capacidades de transmisión ‘muy alta’ que superan los 100 Mbps. Comercialmente son planes que van hasta 20 Mbps, valor que se incrementará en función de la demanda del mercado.



Del servicio ‘tripack’ anunciado por la estatal, Tigo cree que la convergencia no es una novedad en el mundo, es una realidad, y aseguran que fueron pioneros en ofrecer este tipo de ofertas a los usuarios con paquetes que incluyen internet, cable y telefonía móvil.

Se cursó un cuestionario a la empresa VIVA para conocer la lectura respecto a los emprendimientos anunciados desde Entel, pero se informó que el vocero de la compañía se encuentra de viaje fuera del país.



Hasta septiembre de 2016, según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), las conexiones de internet alcanzaron 6.737.415 en el territorio nacional