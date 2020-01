Manfred promete volver y postular a la Presidencia

El excandidato a la Presidencia del país y ex acalde, prefecto y gobernado de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reapareció la noche de este martes en el programa No mentirás. Aseguró que retornará al Bolivia y que volverá a ser candidato a la Presidencia, aunque no precisó cuándo., aseguró.Reyes Villa recordó que está fuera del país desde 2010 y que su salida se debió a la falta de seguridad jurídica en Bolivia.El Poder Judicial está peor que antes, tiene una total falta de credibilidad”, aseveró en un video pregrabado que fue difundido por la red PAT.También cuestionó el supuestoy las grandes inversiones en obras que no considera esenciales para los bolivianos.