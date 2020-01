Fernanda Alcócer se toma en serio el diseño de modas

Desde que nació la marca de ropa Icetees (2013), a Fernanda Alcócer, una de las dueñas de la firma, le entró la curiosidad de estudiar Diseño de modas, y hace menos de un año se inscribió a la escuela Parsons, una de las más reconocidas de Nueva York.

Para Fernanda, estudiar en Parsons es como alcanzar un propósito que tenía pendiente; luego de profesionalizarse intentará abrir mercado para Icetees en La Gran Manzana.

'Fer' y su idilio con la moda

La bella modelo siempre se interesó por las tendencias y en 2013 realizó prácticas con el diseñador asiático Prabal Gurung. Posteriormente participó en distintas versiones del Bolivia Moda.

Pero la moda no es su única pasión, la multifacética modelo también disfruta mezclando música en las consolas de algunas fiestas. "Aprendí música por curiosidad gracias a unos amigos, y ahora me encanta y no la puedo dejar", finalizó la boliviana.