Binoche abre la Berlinale con filme de Isabel Coixet

La actriz Juliette Binoche abrirá hoy la Berlinale con Nobody wants the night, de la española Isabel Coixet (en la que participa como vestuarista la boliviana Maité Tarilonte). A la actriz francesa seguirán otros 18 aspirantes al Oso dirigidos por Peter Greenaway, Terrence Malick, Werner Herzog o los chilenos Patricio Guzmán y Pablo Larraín.



El filme de Coixet discurre entre impactantes paisajes nevados, alrededor de una intrépida Binoche. La Berlinale llega a su 65 edición dispuesta a reeditar su vocación de festival en que conviven espectáculo y cine de alto voltaje, con grandes nombres.