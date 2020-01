Se filtró la banda sonora de Trainspotting 2

La banda sonora de la película inglesa Trainspotting 2 fue dada a conocer ayer, cuando el sitio Amazon la subió accidentalmente, para eliminarla minutos después, aunque ya era demasiado tarde. La noticia se había expandido por todo el mundo.

Trainspotting, filme de 1994, fue muy famosa -entre otras cosas- por su banda sonora que incluía canciones de Underworld, Pulp y Lou Reed. Trainspotting 2 ha generado las mismas expectativas musicales entre los fans, y tendrá temas de Queen, Blondie, Iggy Pop, Young Fathers y The Clash, entre otras bandas y cantantes.

La película se estrenará el 27 de enero en su país de origen, y en el resto del mundo desde marzo.

Aquí la lista completa de temas:

1. ‘Lust For Life’ – Iggy Pop (The Prodigy Remix)

2. ‘Shotgun Mouthwash’ – High Contrast

3. ‘Silk’ – Wolf Alice

4. ‘Get Up’ – Young Fathers

5. ‘Relax’ – Frankie Goes To Hollywood

6. ‘Eventually But (Spud’s letter to Gail)’ – Underworld, Ewen Bremner

7. ‘Only God Knows’ – Young Fathers

8. ‘Dad’s Best Friend’ – The Rubberbandits

9. ‘Dreaming’ – Blondie

10. ‘Radio Ga Ga’ – Queen

11. ‘It’s Like That’ – RUN-DMC, Jason Nevins

12. ‘(White Man) In Hammersmith Palais’ – The Clash

13. ‘Rain Or Shine’ – Young Fathers

14. ‘Whitest Boy On The Beach’ – Fat White Family

15. ‘Slow Slippy’ – Underworld