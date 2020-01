Trump, con su campaña en pedazos, protagoniza nuevo debate con Clinton

Hillary Clinton y Donald Trump protagonizan este domingo el segundo debate de una campaña presidencial que para el aspirante conservador se convirtió en un verdadero caos de la mano de un nuevo escándalo por declaraciones abusivas sobre mujeres.



A las 21:00 (HB) en la universidad Washington de St. Louis (Misuri), el magnate y la exsecretaria de Estado estarán nuevamente cara a cara en un debate transmitido en directo por los grandes canales.



A apenas cuatro semanas de las elecciones, ambos deberán responder a las preguntas de dos moderadores y un panel integrado por electores indecisos.



Se trata del segundo de una serie de tres debates programados entre los dos principales candidatos, aunque Trump llega a esta discusión en medio de un enorme temporal de escándalos y crecientes pedidos para que abandone la campaña.



En este cuadro, Clinton deberá buscar consolidar una imagen de mujer de estado, al tiempo que Trump tendrá que recoger los escombros de su campaña, reducir el estrago y mostrar que aún es un candidato viable para las elecciones del 8 de noviembre.,

Comentarios "denigrantes"



El nuevo escándalo alrededor de Trump estalló el viernes al conocerse un video -grabado sin su conocimiento en 2005- en que se jactaba de usar su condición de celebridad para abusar físicamente de mujeres.

"Cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Uno puede hacer lo que quiera", se escucha decir a Trump en la conversación que usa palabras y expresiones extremadamente vulgares.



Este domingo, en medio de una oleada generalizada de indignación, el propio presidente Barack Obama condenó las declaraciones de Trump, que consideró "denigrantes".



"No necesito repetirlo. Hay niños en la sala... Denigrar a las mujeres, degradarlas, pero también a las minorías, los inmigrantes, a personas de otras creencias, burlarse de los discapacitados... (Trump) Disminuye a los demás para darse importancia él", dijo Obama en un acto público en el estado de Illinois.,

Here is my statement. pic.twitter.com/WAZiGoQqMQ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de octubre de 2016 n

Desde la divulgación de esa grabación, Trump divulgó un video disculpándose, pero el desastre ya estaba consumado. Figuras emblemáticas del partido Republicano se sumaron al clamor general para que Trump arroje la toalla y abandone la campaña en beneficio de su compañero de fórmula, Mike Pence. Pero el magnate dijo que había "cero chance" de que ello ocurriera. "Nunca, jamás, me doy por vencido", afirmó.



La gravedad de la situación llevó al propio Pence a decir que se sentía "ofendido" por las palabras de Trump, y que para él resultaba imposible defender a su compañero de fórmula. "No consiento esas declaraciones y no puedo defenderlas", señaló Pence, aunque se congratuló de las disculpas ofrecidas por Trump.



Entre los republicanos que no votarán por Trump en noviembre se destacan el senador John McCain y Mitt Romney, excandidatos a la presidencia, la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger.



El presidente de la cámara de Diputados, Paul Ryan, se dijo "enfermo por las declaraciones" de Trump.