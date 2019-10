Uruguay llama a emisario boliviano por dichos de Evo sobre el Mercosur

El ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay convocó hoy al embajador de Bolivia acreditado en Montevideo, Benjamín Blanco, para "conocer directamente el tenor de las manifestaciones públicas" realizadas por el presidente de su país, Evo Morales, sobre el traspaso de la presidencia del Mercosur.



La semana pasada, Morales reclamó a su homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, que entregara la presidencia pro témpore del Mercosur a Venezuela, país al que le corresponde asumir este mes por un periodo de medio año según el orden alfabético que rige las normas del bloque.



"Quiero decir públicamente que nuestro hermano Tabaré Vázquez de Uruguay tiene que entregar la presidencia pro témpore (del Mercosur) a Venezuela, al hermano Nicolás Maduro", afirmó el gobernante, quien criticó además que "algunos países" del bloque no quieran reconocer que al país caribeño le corresponde asumir el mando.



Al respecto, el embajador Blanco señaló que "dichas expresiones tuvieron como propósito manifestar el apoyo del Gobierno boliviano, en su calidad de Estado en proceso de adhesión al Mercosur, a la posición del Gobierno uruguayo en relación a este asunto", según relata un comunicado de la Cancillería uruguaya.



El texto no detalla ante qué autoridades de Relaciones Exteriores de Uruguay explicó Benjamín Blanco la posición de su país.



El embajador boliviano acudió también ayer a la sede de esa cartera uruguaya para participar en una reunión de cancilleres y vicecancilleres del Mercosur, bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, sobre el traspaso del mando temporal.



Sin embargo, Blanco tuvo que abandonar el lugar pues se le comunicó que no era una reunión oficial auspiciada por el Mercosur -contexto en el que Bolivia tiene voz pero no voto al estar en proceso de adhesión- y que por lo tanto no estaba convocado a participar.



A su salida, reiteró ante la prensa la posición ya manifestada por Morales.



"La posición de nuestro país es que se haga la transferencia de la presidencia a Venezuela porque es lo que corresponde y se debe respetar el orden de nuestras instituciones y del Mercosur", señaló Blanco.