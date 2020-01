Usarán semen de hombre muerto para fecundación

La Justicia argentina autorizó a una mujer a utilizar el semen de un hombre que murió hace unos cinco años para realizar una fecundación in vitro, informaron hoy fuentes judiciales.



Según publicó la agencia estatal Télam, la mujer solicitó la autorización para utilizar el semen crioconservado, extraído al hombre después de su fallecimiento el 13 de septiembre de 2011 en un choque entre un autobús y un tren en Buenos Aires.



La mujer, cuya identidad no fue difundida, argumentó que convivía con el hombre y que ambos estaban realizando un tratamiento de fertilización asistida, que se vio interrumpido por el fallecimiento de él.



Al autorizar la fecundación, la jueza nacional en lo civil Celia Giordanino resaltó la "elocuente" declaración de testigos cercanos a la pareja, quienes aseguraron que "el gran sueño" del hombre fallecido era "ser padre".



"La fecundación post mortem no es una técnica prohibida", consideró la magistrada, para quien los elementos aportados por la mujer acreditaron que el hombre "tenía la voluntad firme de ser padre, deseo que se vio frustrado imprevistamente por el terrible accidente en el que perdió la vida".