La justicia separa a Prado del juicio por terrorismo

Por unanimidad, el tribunal de sentencia separó al general Gary Prado Salmón del juicio por el caso Terrorismo 1. Así se confirmó hace instantes en la audiencia que se lleva a cabo en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.



?No obstante, el Ministerio de Gobierno aclaró que la decisión de este tribunal en favor del general Prado no debe interpretarse como una absolución. "Prado continúa como procesado, pero no asistirá a las audiencias con el resto del grupo de acusados", informó esa cartera de Estado.



El Ministerio Público, a través de una nota de prensa, aclaró que en ningún momento se ha pedido al Tribunal de Sentencia que Prado sea separado del caso terrorismo 1. Por tal motivo, anunció que presentará una apelación incidental contra el fallo dictado por dicho tribunal, que está presidido por el juez Sixto Fernández. A esta apelación también se va a adherir el Ministerio de Gobierno.



Por la mañana, en la audiencia tanto los fiscales como los personeros del Ministerio de Gobierno -contrariamente a otras ocasiones- no se opusieron a que el general Prado sea separado del juicio tal como planteaban los abogados de la defensa, sino que dejaron que el tema sea resuelto por el tribunal.