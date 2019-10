Oposición cuestiona que Sinosteel entre a Mutún

El diputado Luis Felipe Dorado expresó su preocupación tras la adjudicación de Mutún a la empresa china Sinosteel después de observar que esta firma arrastra una serie de denuncias de supuestas deudas y fraudes.



El martes 19 de enero, con seis votos el directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) decidió adjudicar el proyecto de desarrollo siderúrgico a Sinosteel. De acuerdo con datos de Financial Times y el portal Bloomberg, la firma arrastra grandes deudas.



“Nos preocupa que se haya tomado la decisión de darle el contrato a esta empresa sabiendo de los contratos inconclusos de esta empresa, creo que algún representante de la empresa y del Ministerio de Minería deben dar la cara para aclarar si es falso o cierto la información que circula en internet”, dijo Dorado.



José Luis Parada, director en representación de la Gobernación de Santa Cruz en la ESM , dijo que la empresa china Sinosteel deberá presentar una boleta de garantía antes de suscribir el contrato con el Gobierno y adelantó que recurrirán al procurador del Estado, Héctor Arce, para que pueda comprobar la situación de la firma.



“Una empresa que está observada no va a tener las boletas, si es que no cumple con la parte del respaldo técnico, legal y financiero la ESM y el Gobierno tiene la posibilidad de volver para atrás. Queremos evitar que suceda lo que pasó con la Jindal, nos vamos a reunir con la Procuraduría General para ver la situación de la firma china”, señaló Parada.