... cara a cara

_Mientras los agropecuarios y los industriales recibieron con beneplácito la decisión gubernamental de crear un fondo con una línea crediticia de $us 150 millones provenientes de las pensiones, sectores ciudadanos expresaron su desconfianza por la iniciativa de destinar un monto de las pensiones administradas por las AFP a los agropecuarios. Las dudas y susceptibilidades son naturales por la alta sensibilidad que tiene el manejo de las jubilaciones; sin embargo, si se informa y se explica que una decisión así no tendrá consecuencias futuras negativas, sino que, al contrario, busca reactivar el aparato productivo y rentabilizar mejor algunos recursos disponibles, la población lo terminará de entender y aceptar. Por lo que se sabe, el crédito anunciado para un fondo agropecuario está blindado con fuertes garantías del sector privado y su uso en el campo no se expone a graves riesgos. Es lo que tanto el Gobierno como los privados tienen que informar, sin cansarse de explicarlo en estas horas de algunas dudas.



_No es un dato menor o solo anecdótico que Malia Obama, hija del presidente Obama, haya estado seis semanas en Bolivia cumpliendo actividades antes de su ingreso a Harvard. Se lo conoció a pocos días del final del mandato del mandatario de EEUU y queda claro que su visita al país no generó ningún contratiempo. Al contrario, la seguridad del Estado ha demostrado su profesionalismo y el país seguro tiene en este destacado personaje a una notable testigo de nuestra riqueza cultural y hospitalidad.

_Entre las buenas noticias de estos días, 25 jóvenes cruceños de la orquesta Hombres Nuevos llevarán su música al papa. Una muestra de que hay gente dedicada aquí a las buenas cosas.