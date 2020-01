Policía capacitará a niños y padres por Pokémon Go

La Policía Boliviana organizará seminarios de capacitación a padres de familia y estudiantes de al menos 100 unidades educativas de La Paz para orientar sobre el juego Pokémon Go, según informó al portal "urgente.bo" el Jefe de Planificación y Seguridad del Comando General de la Policía, Marcelo Rojas Farfán.



Los datos indican que "queremos realizar charlas de seguridad, sobre las ventajas y desventajas del juego que es una tendencia en los jóvenes". En la víspera una menor fue atropellada cuando cruzaba la calle para atrapar a un pokémon.



El funcionario sostuvo que el uso del juego es un peligro para los jóvenes por los lugares donde debe encontrar a los ejemplares de las criaturas, ubicadas en zonas alejadas, muchas consideradas "rojas" o en sitios con bastante tránsito.



Advirtió también que el juego puede ser utilizado por los tratantes. En La Paz existen "pokeparadas" donde se concentran los jugadores para obtener más puntos. También se advierte que se pueden incrementar el robo de celulares.



“Este es un trabajo de todos, los que juegan, autoridades la Policía, maestros; tenemos que concientizar a los jóvenes sobre el uso de las tecnologías”, añadió a dicho medio el Jefe de Planificación y Seguridad de la Policía.



Hace algunos días el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, sostuvo que "se ve en las calles a muchos jóvenes caminando como zombis, están poniendo en riesgo su integridad, están poniendo en riesgo incluso que les roben el propio celular".