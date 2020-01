Thalía lanza nuevo disco con lo mejor de ayer y hoy

La cantante mexicana Thalía aúna el presente y el pasado en su nuevo disco "Latina", en el que se muestra como la mujer que es hoy en día y recupera sus raíces y unos sonidos "más latinos que nunca".



La artista, quien ha fusionado en su última producción lo urbano y lo tropical, el mariachi y el vallenato, quiere mostrar su versión más actual a la vez que rememora la música que "oía en su barrio".



"Es como presentarme como soy hoy en día, la mujer en la cual me he convertido, pero también retomando mis raíces, la música que yo oía en mi barrio, creciendo en mi colonia, esos ritmos tan nuestros, tan latinos que salían por las ventanas ", dijo Thalía a la agencia Efe.



Según la artista, la palabra "latina", ha estado desde que internacionalizó su carrera muy "pegada" a ella. Y es que la mexicana solo podía entender "latina, México, música" en los titulares de los medios extranjeros que escribían sobre ella.



"Es un título que se nos dio muy orgánico, sin pensarlo", señaló Thalía, quien lleva más de un cuarto de siglo en la industria de la música.

Además, la esposa del empresario musical Tommy Mottola señaló que el título de este disco llega en un momento en el que la cultura latinoamericana está en "auge" y la gente quiere "escuchar nuestras propuestas y opiniones".



"Estamos en el gusto del mundo de una forma muy latente en este momento", apuntó la artista. Ariadna Thalía Sodi Miranda, más conocida como Thalía, considera que en este nuevo álbum deja visible su sello de identidad, "la dualidad entre lo romántico y lo sensual", que según dice es lo que busca el público en su música.



El disco, que se lanza el 6 de mayo, tiene como carta de presentación el sencillo junto a Maluma "Desde esa noche", en el que se combina el sonido urbano con la trompeta mexicana y el acordeón colombiano. Este sencillo nace de la necesidad que tenía la mexicana de un "cómplice".



"Esta canción me pide a un hombre que me esté cantando y yo decirle a él. Como si estuviéramos los dos en un pimpón de una historia de amor", explicó la artista, quien en su álbum también cuenta con otras colaboraciones como las de OMI, Silvestre Dangond, De La Ghetto y Jacob Forever.



En el ámbito personal, Thalía, a quien hace poco más de 8 años le detectaron la enfermedad de Lyme, compartió hace unas semanas con sus seguidores de Instagram que había sufrido una pequeña recaída, aunque manifestó estar "estable y bien".



Consciente de la importancia de esta enfermedad, encuentra cualquier "excusa" para hablar de ella y sensibilizar así a la gente.