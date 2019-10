Alcaldía y 'mañaneros' siguen sin ponerse de acuerdo

Tras cerca de tres horas de diálogo entre dirigentes de los "mañaneros", la Policía y la Alcaldía, en instalaciones de la secretaria de Defensa Ciudadana, no se logró concretar la salida de comerciantes de la zona de Barrio Lindo porque una llamada, supuestamente a René Troncoso, paralizó todo.



"Lamentablemente aquí hubo una llamada telefónica, todos ya estaban (listos) para firmar, y creo que Troncoso los instruyó para que no firmen", lamentó el secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete, en conferencia de prensa.



Negrete explicó que esta mañana se había acordado ya varios puntos, entre ellos que los comerciantes se iban a ttrasladar de la calle Jorori al quinto anillo entre avenida Cumavi y Tres Pasos al Frente, pero los comerciantes pidieron un mes más de plazo para trasladarse.



"Eso ya es burla. Pero nosotros no vamos a permitir el asentamiento en la calle Jorori. Tendrán que salir por las buenas o por las malas", afirmó.



René Troncoso,dirigente de los "mañaneros", negó las acusaciones de Negrete en contacto telefónico con EL DEBER y dijo que ellos piden una solución definitiva que sea aprobada mediante una ordenanza municipal.



"Queremos que se acabe este problema, pero lastimosamente no existe voluntad de él (Negrete). Momentáneamente nos van a llevar al quinto anillo y luego nos moverán otra vez", explicó.



El dirigente dijo que las denuncias en su contra son para amedrentarlo y la solución al conflicto no va por ese camino.