El concierto de Ariana Grande sigue adelante, pese al peligro

El nuevo ataque en Londres este sábado causó al menos siete muertos y 48 heridos y puso en duda si se llevaría a cabo el concierto benéfico de Ariana Grande y de otros artistas en Mánchester este domingo.

El mánager de la estrella pop confirmó en Twitter que el espectáculo sigue adelante. "Después de lo sucedido anoche en Londres y lo ocurrido hace solo dos semanas, nos sentimos con la responsabilidad de homenajear a los fallecidos, heridos y afectados. Nosotros tendremos coraje, valentía y desafiaremos cara a cara al miedo. El concierto benéfico One Love Manchester continuará y lo hará con un mayor propósito", reza el post.

En un comunicado publicado hoy, la Policía de Mánchester anunció medidas para el concierto de esta tarde y pidió a la gente que no traiga bolsas para acelerar la entrada porque "se registrará a todo el mundo".

Grande actuará en el estadio de críquet de Old Trafford y será transmitido por MTV. Junto a ella estará una larga lista de estrellas del pop, como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, the Black Eyed Peas, Little Mix y Niall Horan, de One Direction.

Los beneficios irán para las familias de las víctimas. Grande, que dijo estar "rota" tras el atentado del 22 de mayo, volvió de inmediato a Estados Unidos y suspendió su gira Dangerous Woman.

El viernes Ariana Grande visitó por sorpresa a los heridos que estaban siendo tratados en el hospital infantil de Mánchester. Veinticuatro niños de una escuela y algunos de los que resultaron heridos subirán al escenario para cantar junto a Grande su éxito My Everything.

Las 35.000 entradas que se pusieron a la venta el jueves a 51 dólares se vendieron en pocos minutos. También había 14.200 entradas gratis reservadas a los que estuvieron en el concierto del 22 de mayo.