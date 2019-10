Rusia envía tanques y artillería a Siria

Rusia ha enviado piezas de artillería y siete tanques a una base aérea siria en el marco del aumento de la presencia militar de Moscú en ese país, arrasado por una guerra civil de más de cuatro años, dijo este lunes un alto funcionario estadounidense.



La situación implica que siete tanques T-90 han arribado en la semana pasada a Siria pero que no habían salido de la base área próxima a Latakia, sobre la costa mediterránea.



La artillería parece haber sido enviada allí para proteger las instalaciones de la base. No había indicios de que Rusia hubiera enviado aviones de combate o helicópteros artillados a Siria.



La ayuda rusa al presidente Bashar al-Asad podría complicar seriamente los ataques aéreos contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria encabezados por Estados Unidos. Altos funcionarios de defensa están inquietos por la posibilidad de que se produzcan accidentes si aviones de la coalición y de Rusia operan en el mismo espacio aéreo.



Dos aviones de transporte, supuestamente con ayuda humanitaria, aterrizaron en Siria el sábado, informaron medios rusos. Por su parte, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Seguei Lavrov, afirmó la semana pasada que Moscú estaba enviando equipos militares y ayuda "en el marco de contratos vigentes".



"Apreciamos las contribuciones rusas al esfuerzo de guerra mundial contra el grupo Estado Islámico, pero los esfuerzos para sostener al régimen de Asad, particularmente los esfuerzos militares, no ayudan y amenazan con agregar aún más inestabilidad", dijo el portavoz del Pentágono, Jeff Davis, este lunes en un conferencia de prensa.



Más de 240.000 personas murieron en Siria desde el inicio del conflicto en marzo de 2011. El gobierno ha perdido el control de vastas zonas del territorio a manos de la oposición o del grupo Estado Islámico.