YPFB cesa a 120 obreros y duda del alza salarial

Según Óscar Barriga, presidente de YPFB, de las 1.200 personas que tenían contratos a plazo fijo, a unas 120 no se les renovó y quedaron desvinculadas de la estatal petrolera; sin embargo, el domingo, en el programa el Pueblo es Noticia emitido por el canal estatal, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que había 1.400 contratos a plazo fijo, de los cuales no se renovó a más de 200 o 220.

Esta última cifra coincidió con una de las fuentes desvinculadas a la que tuvo acceso EL DEBER, la misma que indicó que de forma sorpresiva ayer unas 200 personas que prestaban servicios en YPFB quedaron sin fuente laboral.

“Estas personas, a las que no se renovó su contrato a plazo fijo, como todos los días llegaron a sus puestos de trabajo y se enteraron de que no podían marcar y que tenían tiempo hasta las 15:00 para entregar sus activos y dejar la empresa”, relató uno de los despedidos.

De acuerdo con otra fuente a la que no se renovó su contrato, los retirados son más de 120, pues solo de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones Santa Cruz se dejaron sin efecto los contratos permanentes de 84 empleados; en el edificio central en La Paz, otras 45 personas no pudieron ingresar a su trabajo y lo mismo sucedió en YPFB Redes y en la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización de la ciudad de Villa Montes.

“Son 200 familias, muchos de ellos con años de estar bajo el sitema de recontrato y sin gozar vacaciones. Esta mañana llegaron (por ayer) y no pudieron ingresar a sus oficinas, ni recoger sus cosas, nadie les avisó y menos agradeció”, contó otro exfuncionario de YPFB.

Al respecto, Barriga negó que existan despidos al interior de la empresa, y dijo que el 90% del personal con el que cuenta YPFB será recontratado, mientras que el 10% restante cumplirá su contrato y dejará de ser parte de la estatal.

“Lo que se hizo es renovar al 90% de esos contratos y el 10% ha quedado sin efecto, pero en ningún momento se ha despedido a nadie. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque en nuestra reingeniería se ha establecido que unas gerencias van a ser unificadas", indicó Barriga.

El titular de YPFB remarcó que luego de un estudio se definió suspender 150 o 200 contratos de personal que estaban bajo la modalidad de plazo fijo, porque el actual funcionamiento de la empresa, sobre todo en la parte operativa, no requiere la contratación de ese grupo.

Sin incremento salarial



Luego del anunció del VI Congreso Internacional de Gas y Petróleo a realizarse el 25 y 26 de julio en Santa Cruz y de la exportación de 4.000 toneladas de GLP, por un valor de $us 2 millones a Paraguay, Barriga indicó que debido al menor precio del barril internacional del petróleo, todas las empresas ligadas al gas natural han sufrido una baja en sus ingresos. “YPFB no escapa a esa realidad, por lo que se está trabajando en una reingeniería con el objetivo de optimizar los recursos no solo financieros, sino también humanos”, sostuvo el titular de la petrolera estatal.

Cuando se le consultó si los trabajadores de Yacimientos iban a recibir el incremento salarial del 7% dispuesto por el Gobierno, Barriga explicó que la actual situación económica en la que los ingresos son menores se debe a un menor pago por la venta de gas a Brasil y Argentina, la estatal petrolera tendrá que adecuarse a los actuales ingresos, para mantener saludable la situación financiera de la compañía.

Sobre este tema, extrabajadores de YPFB explicaron que hay una instructiva de que los más de 1.000 trabajadores de la estatal petrolera no recibirán el incremento salarial y que se está estudiando el recorte de salarios para los empleados que menos ganan.

Barriga confirmó que otra de las medidas que serán parte de la reingeniería será la reformulación de los salarios al interior de la empresa.

“Está la creación de nuevas escalas dentro de nuestra escala salarial. Vamos a remitirnos hasta el Ministerio de Economía nuevamente para solicitar que nos puedan dotar de un porcentaje de espacio indefinido porque no se puede mantener a una cantidad tan importante de trabajadores de la empresa en esas condiciones de inestabilidad por los contratos a plazo fijo", dijo Barriga, que asumió el cargo hace 19 días en reemplazo de Guillermo Achá.

Preocupación sindical



Desde Santa Cruz, el sindicato de los trabajadores petroleros señaló que hay malestar en sus afiliados, que piden más transparencia.

Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) ya expresó su preocupación por la salida de los trabajadores y criticó el presunto ‘silencio’ que mantendría el Ministerio de Trabajo por este caso.

“Nos preguntamos los trabajadores qué rol está jugando el Ministerio de Trabajo, creemos que es importante que haga respetar los derechos de los trabajadores", dijo a la agencia ANF el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma.