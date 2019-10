Bolivia se abstuvo a la pregunta de 'soberanía'

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) publicó, en su página web este miércoles, las respuestas y réplicas que presentaron Chile y Bolivia a la pregunta del juez Hisashi Owada, que solicitó a los países aclarar qué se entiende por "acceso soberano al mar".



Bolivia señala, en el documento escrito en inglés, que no es el momento para abordar el tema y esto, más bien, debe determinarse en la fase final del asunto.



“Bolivia respetuosamente expone, es claramente una materia que no se puede determinar en la etapa preliminar del procedimiento, y debe ser, en cambio, determinada en la etapa que aborda el fondo del asunto", señaló Bolivia en un comunicado .



"El entendimiento común de las partes sobre la definición de "acceso soberano al mar", tal como se refleja en sus sucesivos acuerdos por negociar y las varias propuestas para hallar una solución, es que Chile debe conceder a Bolivia su propio acceso al mar con soberanía, en conformidad a la ley internacional", cierra el documento.



Respuesta de Chile



Chile, en poco más de una página y media, plantea que se entiende el acceso soberano al mar como una cesión de territorio costero que bordea el océano Pacífico.



"En el contexto de explicar su demanda de un derecho a acceso soberano al Océano Pacífico, Bolivia se refiere igualmente a la secesión a Bolivia de costa soberana, cesión de territorio y modificación del estatus territorial entre dos países", expresa el documento.



La interrogante por acceso soberano al mar fue lanzada por el juez japonés y expresidente del tribunal al cierre de los alegatos orales sobre la impugnación chilena a la Corte para tratar la demanda marítima boliviana.



Respuesta con aprobación presidencial



Armando Loayza, excanciller boliviano y actual embajador de Bolivia en el Vaticano, aseguró que todos los pasos que se realizan ante La Haya son resultado de un análisis minucioso realizado por el equipo jurídico y el Consejo Marítimo.



“La respuesta ha sido entregada luego de haber sido analizada detenidamente por el equipo jurídico y ha sido aprobada también por el presidente y el vicepresidente, el procurador general y el Consejo Marítimo. Bolivia ha respondido ampliamente a todas las preguntas", dijo Loayza a EL DEBER



El embajador no precisó por qué se decidió que no era el momento de definir el concepto de soberanía marítima, tal como lo pidió el juez Hisashi Owada.



EL DEBER trató de consultar infructuosamente a Carlos Mesa, vocero de la causa marítima a nivel internacional, para conocer su criterio respecto a este tema. Sin embargo, uno de sus asesores informó que el jueves, en conferencia de prensa, el expresidente hablará sobre la entrega de la respuesta al juez japonés.



Rige reserva y confidencialidad



Desde mayo de 2014 rige en Bolivia un decreto supremo que establece que "cualquier gestión relativa a la política exterior marítima que sea promovida por autoridades, exautoridades, servidoras y servidores públicos o particulares, deberá respetar el principio de confidencialidad y reserva", además es la Cancillería de Bolivia quien define las líneas que "compatibilicen" esta disposición con los derechos constitucionales de "información, expresión y opinión".



Hasta el momento la Cancillería no ha vertido opinión sobre la revelación del contenido de las respuestas de Bolivia y Chile al juez japonés Hisashi Owada