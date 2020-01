La sequía golpea a los viveristas

A dos kilómetros de la comunidad de Santa Rita del municipio de El Torno, está el Cañón de la Maras, propiedad de Iver Miranda, presidente de la Asociación de Planteros de El Torno (Asoplan).



Después de haber cambiado aceite a su camión, Iver enciende el motor, pisa el acelerador y avanza por un camino angosto de tierra para llegar a su vivero y revisar sus plantines que han sido afectados por la sequía.



Al igual que para Iver, el 2016 fue negativo para los productores de plantines con injertos de Santa Cruze, debido a que la sequía disminuyó su producción un 33%.

Iver recuerda que para él, el 2015 fue muy interesante debido a la abundante cosecha. El censo anual que realizan los 35 productores de El Torno calculó casi 100.000 plantines de cítricos producidos.



Gonzalo Mamani, colega de rubro de Iver, comenta que de toda su inversión solo pudo recuperar el 60% debido a los inconvenientes que le trajo el clima seco.

“No podía dejar que mueran las tierras que heredé de mis padres” explicó Gonzalo recordando la lucha que hizo al transportar agua para mantener su cultivo.



A escala departamental, el año 2015 alcanzó una produción de 450.000. El 2016 debido al mal clima solo se obtuvieron 300.000 plantines, 150.000 unidades menos.

Como forma de recuperar sus inversiones, los viveristas aumentaron el precio de Bs 12 a 16.



Juan Ramón Huayhua, responsable de proyectos frutales y perennes del CIAT, estima que para el 2017 se podrá llegar a una producción de 450.000 injertos frutales.

“De toda la producción, el 80% corresponde a especies de cítricos, el porcentaje restante son árboles maderables y plantas ornamentales”, añadió Walter Sandoval, gerente general de la Asociación de Horticultores y Fruticultores (Asohfrut).



El cultivo que comprende todo el departamento de Santa Cruz, destaca a los principales municipios productores, colocando en primer puesto a El Torno con el 65% de la producción, seguido de Yapacaní con el 30%. Ambos municipios son productores de cítricos, mangos y paltos.



El restante 5% de producción, se reparte entre los municipios de San Julián, Porongo, La Guardia y de los valles cruceños, dentro de las diferentes especies de injertos frutales.

La extensión de cultivos con plantines abarcan 18.000 a 20.000 hectáreas dentro de todo el departamento cruceño. Con un crecimiento general que va desde 9 a 22 hectáreas por año.

A 23 kilómetros de El Torno, se encuentra la comunidad de Pozo Colorado en el municipio de Porongo, donde existen terrenos con producción de injertos.

Es notable el efecto de la sequía, en los viveros solo se observan brotes secos y decepción en los rostros de los cultivadores.



A varios kilómetros de la propiedad de Iver, Beiser Medellín, viverista y presidente de la Asociación Integral de Pequeños Productores Fruticultores Agrícolas de Porongo (Aiprofap), explica que la sequía atacó justo en la temporada de florecimiento y dejó la tierra débil.

Con una bermuda curtida, la camisa sudada y una gorra que lo cubre poco del sol, Beiser regresa a su terreno a injertar los plantines que sobrevivieron.



Recorre un camino de tierra y pasa el alambrado de su terreno. Observa las plantas secas restantes, las arranca de raíz y se prepara para empezar de nuevo.

Se arrodilla en la tierra y comienza el proceso, con la preocupación de no saber si el clima nuevamente lo perjudicará.



En 2016, Beiser no pudo recuperar toda la inversión que hizo en su trabajo. Pagar el transporte y ofrecer en el mercado los pocos injertos sanos que le quedaban no iban a favorecerle, por lo que optó por no vender su producción los últimos meses del año.

Para Asohfrut, una de las preocupaciones es la sequía y lidiar contra ella mediante los proyectos de protección de tierras explica Núe Morón, titular de la institución que aglutina a los viveristas