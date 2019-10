Enrique Iglesias llega a Bolivia en noviembre

El triunfador de la primera edición de los Latin American Music Awards (LAMA’s), que se llevó cinco premios la noche del 9 de octubre, llegará a Bolivia el 20 de noviembre. Enrique Iglesias pisa suelo boliviano en el marco de su Sex and Love Tours.



El dato ha sido difundido por superticket.bo. Según este portal web Sich Producciones es la empresa que está trayendo al multipremiado artista que brindará un único concierto en el país, antes de viajar a Perú.



El escenario en el que Iglesias cantará antiguos éxitos como ‘Experiencia religiosa’, ‘Cuando me enamore’ y ‘Nunca te olvidaré’, así como los actuales: ‘Loco’, ‘Bailando’ y ‘I am freak’ será armado en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.



Según superticket.bo el precio de las entradas oscila entre los 1.200 bolivianos y 250 bolivianos. Sin embargo, en el portal oficial de Enrique , Bolivia no figura en su gira latinoamericana.