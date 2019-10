Agro destaca obras en el tramo Comarapa-La Siberia

El contrato entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa china Sinopec para la construcción del tramo Comarapa-La Siberia fue tomado con optimismo por los productores, que consideran que será un vía que permita acelerar la llegada de frutas, verduras y hortalizas a los mercados del interior.



Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicaron que toda vía de comunicación que mejore el traslado de lo que en una zona se produce es positiva, más cuando Comarapa forma parte de los valles cruceños y cuenta con un enorme potencial en la producción de frutas, verduras y hortalizas.



Para Nué Morón, presidente de la Asociación de Fruticultores y Horticultores de Santa Cruz (Asofruth), las obras, financiadas por el Gobierno, la Gobernación cruceña y el municipio de Comarapa, van a permitir a los productores de la zona mejorar su logística de transporte, pues no es lo mismo recorrer caminos de tierra que vías pavimentadas.

Morón indicó que, a parte de este tramo, se debe realizar trabajos en otros para lograr que los valles cruceños, que se destacan por la producción avícola, de frutas, verduras y hortalizas, tengan una mejor conexión con la capital cruceña y con el resto de los mercados del interior.



Otras obras

Durante la firma, el presidente del país, Juan Evo Morales, informó de que están licitadas las construcciones de los tramos Epizana-Puente Valle Hermoso por un valor de $us 59 millones y de Valle Hermoso a La Siberia, por otros $us 27 millones.



El jefe de Estado también mencionó la construcción de un puente de un kilómetro por 20 metros en Valle Hermoso, con un costo de $us 20 millones.



Morales puntualizó que estas obras serán adjudicadas en las próximas semanas y que solo se está esperando que se concreten las boletas de garantía.



Cabe señalar que en el financiamiento de la obra (Comarapa-La Siberia) participa el tesoro general de la nación y con una contraparte la Gobernación de Santa Cruz y del municipio de Comarapa.



De acuerdo con el contrato, la empresa china tiene un plazo de 32 meses para concluir los trabajos y así poder participar de otras licitaciones camineras que están en la carpeta del Gobierno