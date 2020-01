Segundo ojo del iPhone 7 de Apple tiene problemas

El iPhone 7 Plus viene con una cámara con lente doble en la parte posterior y aunque es asombrosa, hay algo que los de Cupertino no dijeron sobre ella: uno de los lentes solo funciona en buenas condiciones de luz, según el portal Publimetro.



El nuevo iPhone de 5,5 pulgadas viene con dos cámaras de distintas ópticas para jugar con una especie de zoom óptico. Las fotos sin ampliar provienen son del lente de 28 mm; y la foto ampliada a 2x, del de de 56 mm.



Las dos cámaras funcionan perfectamente bien en condiciones de mucha iluminación. Pero cuando hay poca luz, el lente de 56 mm deja de funcionar y lo que se ve, no es más que un acercamiento digital del 28 mm, explican portales especializados en tecnología como Gizmodo.