Roberto Navia pone en alto el periodismo boliviano

8/05/2015

“Como una experiencia mayor, no como el fin de algo, sino, como el comienzo de algo enorme”. Así definió Roberto Navia Gabriel la experiencia de ser uno de los ganadores de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, entregados ayer en Madrid por Felipe VI y por la reina Letizia a trabajadores que desempeñan el oficio periodístico en seis países iberoamericanos.



La emoción embargó al trabajador de EL DEBER, uno de los periodistas nacionales más galardonados, que sumó otra estrella con este premio, organizado por la agencia de noticias EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional, que obtuvo en la categoría Prensa. Tribus de la inquisición se titula el trabajo que lo hizo merecedor del trofeo.



La crónica, que compitió entre más de 200 trabajos de 18 países iberoamericanos, narra el horror de los linchamientos en territorio boliviano.



“Los Premios Rey de España son un reconocimiento al trabajo producido con calma y con profundidad, un destape de realidades que por lo general no salen en las noticias diarias”, expresó Navia. “Es un gran momento que vive nuestro periodismo. Los bolivianos me han hecho sentir que este premio es de todos”, añadió.



Antes de recibir la estatuilla, se proyectó un video en el que se mostraron fragmentos de la separata de EL DEBER, donde se publicó el trabajo de Navia, que también ganó el primer Premio de Crónica Periodística Pedro Rivero Mercado.



Respecto a los comentarios sobre su labor de investigación, Navia indicó que tanto los demás colegas premiados como los organizadores del acto han rescatado la crónica y el problema de los linchamientos “como un drama que no debe volver a ocurrir y que se debe sancionar para que ningún ser humano pase por el fuego que es encendido por la multitud”.



Vitalidad



El brasileño Domingos Peixoto (Fotografía), la argentina María Arce y el colombiano José Fernando López (periodismo digital), los españoles Margarita Esparza (radio), Nuria Mejías y José Luis Fernández Cabeza (periodismo ambiental) y el colombiano Juan Iragorri (televisión) fueron los otros galardonados en esta trigésimo segunda edición.



Por su parte, Felipe VI expresó su satisfacción por la vitalidad del periodismo y destacó la importancia del compromiso con la democracia de la prensa libre. También consideró necesaria una “adaptación del periodismo a las nuevas tecnologías y a los nuevos estilos narrativos en una sociedad de la información en la que la relevancia creciente de las redes sociales añade una mayor complejidad”