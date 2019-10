El partido gobernante se retira de las elecciones en Perú

El gobernante Partido Nacionalista Peruano (PNP) retiró este viernes su fórmula presidencial, encabezada por el exministro Daniel Urresti, y sus listas al Congreso de los comicios del próximo 10 de abril en Perú, confirmaron fuentes oficiales.



El Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) publicó, en un comunicado, el documento con la solicitud de retiro, que fue suscrito por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PNP, encabezado por la primera dama de Perú, Nadine Heredia.



El documento también es firmado por el presidente Ollanta Humala y por un grupo de congresistas que forman parte del CEN de la agrupación.



"Puedo confirmar la presentación de la solicitud por parte del personero (representante) legal en el sentido de que se retira la plancha presidencial más todas las listas parlamentarias a nivel nacional", declaró poco antes el legislador oficialista Daniel Abugattás a la emisora RPP Noticias.



El congresista lamentó la decisión y la calificó de "deplorable" por dejar fuera de carrera también a los aspirantes al Parlamento.



La decisión implicó la retirada de la fórmula presidencial encabezada por Daniel Urresti, e integrada por la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el exalcalde de la provincia andina de Tayacaja Maciste Díaz, como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia del país, respectivamente.



Los últimos sondeos de opinión indicaban que la fórmula presidencial de Urresti había descendido desde un 2 % de intención de voto del mes pasado al grupo de "otros" durante este mes.



La congresista Ana María Solórzano, una de las portavoces del PNP, había anunciado el jueves que su partido pensaba retirarse de los comicios con el objetivo de no perder la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



La nueva Ley de Organizaciones Políticas de Perú establece que los partidos perderán su inscripción si no participan en dos elecciones generales consecutivas o no logran superar una valla electoral de 5 % de votación en los comicios.



Tras haber negado el jueves su intención de retirarse, Urresti declaró este viernes a la emisora RPP Noticias que sus "enemigos" estaban dentro del propio PNP. "Yo he sido leal y consecuente, e iré hasta el final. No me arrepiento ni tengo vergüenza de ser candidato", enfatizó.



El hasta hoy candidato también dijo que no había hablado con nadie del PNP sobre la posibilidad de dejar la campaña y se preguntó si estaba haciendo "el papel de la esposa engañada o el del último en enterarse".

"Conmigo se han equivocado, han pensado que soy marioneta", concluyó Urresti, quien, según Abugattás, fue convocado este viernes al Palacio de Gobierno para ser informado de la decisión de retirar su candidatura y hasta el momento no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema.