El Estado Islámico reivindica ataque a un hotel en Manila

Un casino y un hotel de la capital filipina fueron atacados ayer por un hombre armado, un atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico que, sin embargo no provocó heridos, indicó el jefe de la Policía nacional, Ronald de la Rosa. El atacante resultó muerto.

"Nadie resultó herido... no hay rehenes" explicó el jefe policial, Ronald dela Rosa, en la emisora DZMM.

De la Rosa dijo que un hombre, que parece actuaba solo, caminó hacia una de las zonas del casino y disparó con un rifle hacia una pantalla de televisión, roció luego con gasolina la mesa de apuestas y le prendió fuego.

Dijo además que el hombre disparó nuevamente hacia un local en donde se guardan las fichas y llenó una mochila con ellas. El hombre dejó luego el lugar y subió hacia la sección del hotel, según Dela Rosa.

El oficial dijo que no había informes sobre una toma de rehenes y que el hombre no fue aún detenido.



"Evacuamos las salas pero no sabemos en dónde está", dijo.

La empresa propietaria del Resorts World Manila, que se encuentra enfrente del aeropuerto internacional de la capital filipina, había indicado anteriormente que el complejo estaba "clausurado tras informes de un ataque armado de hombres no identificados".

"La compañía está trabajando estrechamente con la Policía nacional para garantizar que todos los clientes y empleados estén a salvo", añadió el comunicado de la empresa.