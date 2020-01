Evo debe guardar “reposo absoluto de voz” por 7 días

Unas horas después de la operación exitosa del equipo médico que intervino quirúrgicamente al presidente Evo Morales en La Habana-Cuba, el ministro de la Presidencia, René Martínez, informó cerca del mediodía de este sábado, que el Mandatario deberá guardar reposo absoluto y no podrá hablar durante cuatro o siete días.



“Debo señalar a mi país de manera oficial y a la comunidad internacional, que la cirugía prevista que tenía nuestro presidente fue absolutamente exitosa. Los resultados del informe médico nos llenan de plena alegría y satisfacción. Todos los estudios pendientes a esta cirugía han sido evaluados también por la comisión médica y concluyen la plena salud del compañero presidente”, declaró la autoridad en contacto con la cadena televisiva Telesur, desde la capital cubana.

Manifestó que la recomendación básica y de estricto cumplimiento es que Morales deberá guardar “reposo absoluto de voz” y “no podrá hablar entre cuatro o siete días”. Dependiendo de la evaluación de su estado de salud y de que la cicatriz realizada para extirparle el nódulo de su garganta cierre completamente, podrá volver a Bolivia y retomar sus actividades.



La autoridad, que acompañó a Evo Morales al país caribeño, en vez de la ministra de Salud, Ariana Campero, informó de que entre hoy y mañana el equipo médico del Centro Internacional Médico Quirúrgico (Cimeq) tomará definiciones para el pronto retorno.

La cirugía menor que se le practicó al mandatario alrededor de las 7:00, para extirpar el nódulo que le molestaba desde diciembre pasado, no tardó más de 20 minutos, tiempo después, fue llevado a sala de reposo. Martínez agradeció a organizaciones sociales y personalidades nacionales e internacionales que se preocuparon sobre la salud de Morales.



Repercusiones



El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, se adelantó ayer al informe oficial que dio Martínez desde La Habana y en la localidad de Vila Vila (Cochabamba), señaló que la operación al presidente había sido “rápida y exitosa” y recomendó cumplir con el reposo absoluto.



“El presidente no va a poder hablar unos 5 días para que repare la garganta. Con mensajitos vamos a tener que comunicarnos. Yo le voy a hablar pero él no va a responder. Si habla, va a tardar 20 días en recuperarse”, mencionó.



El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Franklin Flores, expresó su deseo de una pronta recuperación y criticó los malos augurios de algunos miembros de la oposición.

Cada una por su lado, distintas organizaciones sociales agradecieron a los médicos cubanos que operaron exitosamente al presidente.



Por su parte, el opositor Amilcar Barral dijo sentirse extrañado de que la ministra Campero no viajara acompañando al jefe de Estado, pero auguró su recuperación, “porque necesitamos que gobierne el país hasta el 2019”

Tuitea sobre su estado de salud



“Según los médicos: una buena intervención, ha sido un éxito. Ahora sólo falta la recuperación, muchas gracias”, tuiteó ayer el presidente Evo Morales, luego de la cirugía que se le practicó en el Centro Internacional Médico Quirúrgico (CIMEQ), de La Habana, Cuba, después de su cirugía de ayer en la mañana.



Más adelante, remató “con éxito la intervención, ahora viene la recuperación. No debe haber ninguna preocupación. Muchas gracias #Bolivia”, en su cuenta, donde habitualmente opina sobre política, economía y, ahora, sobre su salud.



No obstante, los dos últimos tuits antes de su intervención quirúrgica, se refirieron al Congreso paraguayo que “convulsiona a su pueblo” y se preguntó si el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, iba a proponer una Carta Democrática para Paraguay.

Más adelante, escribió que la OEA “debe ser un organismo de integración y no de intervención.

Durante su preparación a la operación, no olvidó a la oligarquía chilena de quien dijo que nuevamente “envidia nuestra estabilidad política y económica”.