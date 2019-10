Wikipedia expulsa a 381 editores por extorsión

La enciclopedia virtual descubrió una red de extorsión entre sus editores, que escribían o modificaban artículos para favorecer a personas y empresas a cambio de dinero.



Al menos 381 personas fueron retiradas acusadas de fraude en la versión en inglés del portal y los artículos encontrados fueron suprimidos. La mayoría estaban relacionados con empresas, empresarios o artistas, y eran de naturaleza promocional, no tenían fuentes y la información era parcializada.



Wikipedia funciona de manera participativa, es decir que cualquier internauta puede publicar o modificar artículos y la mayoría de editores son voluntarios. Sin embargo, la enciclopedia exige a los editores que en lo posible publiquen sus fuentes y divulguen si tienen vínculos con la empresa o persona sobre la que escriben.



Una de las personas que ayudó a desbaratar la red informó que algunos editores cobraban 30 dólares mensuales para mantener su información en línea.



No es la primera vez



Los ejecutivos del portal ya bloquearon cientos de cuentas de los denominados "sockpuppets", los usuarios que publican artículos saltándose las normas.



Este año ya se desmanteló otra red, Wiki-PR, compuesta por 323 cuentas, según informó la revista estadounidense The Atlantic. En esta última suspensión de editores, se denominó a la red como "Orangemuddy" y al menos 254 artículos fueron eliminados.