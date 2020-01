Felcn decomisa diez avionetas usadas por los narcos en 2017

Con el secuestro de tres avionetas en un operativo ejecutado la madrugada del miércoles en una hacienda de Beni, en la provincia Yacuma, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ha quitado a los traficantes de cocaína diez naves en lo que va de este año en el país. Mientras que hasta agosto de 2016, según la revista La Felcn Informa, se habían secuestrado ocho.

El director nacional de la unidad antinarcóticos de la Policía, Santiago Delgadillo, dijo que las naves que fueron encontradas en la hacienda beniana La Vegas eran utilizadas por una banda de narcos que usaba el lugar para acopiar pasta base de cocaína y luego sacarla hacia Brasil.

Delgadillo precisó que, basado en los logotipos encontrados en los 120 ladrillos de pasta base de cocaína que estaban en una de las naves, se puede indicar que la droga es de Perú y aún se está indagando si el alcaloide tenía como primer destino algún laboratorio de cristalización en el país o si debía salir directamente hacia Brasil.

La operación de la Felcn confirma que el puente aéreo entre Perú y Brasil, teniendo a nuestro país como punto de acopio o refinamiento de la cocaína, sigue estando activo. Los narcos ubican en zonas cada vez más escondidas sus pistas clandestinas, para evitar que las unidades de interdicción puedan dar con ellas.

De las tres naves secuestradas el miércoles, dos eran bimotores y una tipo Cessna. Las primeras tienen mayor capacidad de carga (pueden llevar hasta media tonelada de cocaína) y más autonomía de vuelo, lo que las convierte en ideales para ser utilizadas en este tipo de rutas aéreas.

La Felcn indaga con los cuatro detenidos, dos bolivianos encargados de la hacienda y dos pilotos extranjeros (un colombiano y un paraguayo), para saber el destino final del cargamento ilícito. Si la ruta aérea sale por el norte del país y se conecta con las ciudades que están en el noreste de Brasil, el cargamento sería para la organización criminal Familia del Norte (FDN), banda que opera en la Amazonia brasileña y que tiene como aliada al Comando Vermelho.

También existe la posibilidad de que la cocaína tenga por destino final una ruta que está más al este de nuestro mapa y que conecta con el lado suroeste de Brasil, donde el Primer Comando Capital (PCC) mantiene pleno control del tráfico de drogas.

Afectación millonaria

Sumando el valor monetario de la hacienda Las Vegas y las tres avionetas, se afectó a los narcos más de $us 2,5 millones. La cifra supera los $us 3 millones, si sumamos los $us 800.000 que vale la cocaína en Brasil.