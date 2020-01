Mira el ritual mortuorio de los chimpancés

Biólogos han documentado el comportamiento íntimo de un chimpancé limpiando los dientes de un miembro de su especie justo después de que había muerto.

Esta grabación proporciona a los investigadores una visión más profunda de la inteligencia emocional de los simios y podría arrojar luz sobre los orígenes evolutivos de los seres humanos ritualizando la muerte, señala el portal IFL Science.

Científicos de la Universidad de St Andrews (Escocia) capturaron el comportamiento por primera vez en Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust en Zambia. Observaron cómo Noel, una chimpancé de raza salvaje, se encontró con el cadáver de su hijo adoptivo, Thomas.

El estudio, publicado en Nature Scientific Reports, detalla cómo se acerca a él y se sienta al lado de su cabeza casi inmediatamente después de ver el cuerpo y luego selecciona una hoja de hierba tomada del suelo, abre la boca de Thomas, y parece limpiar sus dientes con la hierba.

El comportamiento es aún más extraño porque los investigadores señalan que no habían visto a ninguno de los chimpancés en Chimfunshi realizar la limpieza de dientes con ayuda de herramientas durante sus 8.000 horas de observación.

"Las respuestas a la muerte representan rasgos fundamentales de la civilización humana con gran diversidad en los ritos mortuorios encontrados a través de las culturas", señalan los autores del estudio, citados por IFL.

Sin embargo, otros científicos son más cautelosos. Thibaud Gruber de la Universidad de Ginebra le dijo a New Scientist que no se sabe cómo los chimpancés entienden la muerte y que no está claro si se trata de "limpieza de cadáveres", o simplemente "limpieza social".