Trabajadores de la CNS marchan pidiendo ítems

Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) regional Santa Cruz se movilizaron esta mañana, exigiendo a las autoridades nacionales la dotación de 1.500 ítems para brindar un mejor servicio a la población.



Roberto Carlos Rojas, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores en Salud, encabezó la marcha, que partió desde el Hospital Obrero hasta las oficinas administrativas de la entidad. Allí bloquearon la calle y luego continuaron con su protesta en otro punto de la ciudad.



“Esta es una medida de presión pacífica, porque no podemos seguir trabajando de esta manera. Hay colegas médicos que siendo especialistas reciben un sueldo como si solo fueran médicos generales. Necesitamos al menos 1.500 nuevos ítems para el departamento”, enfatizó Rojas y lamentó que los asegurados tengan que seguir haciendo largas filas para poder ser atendidos.



El dirigente explicó que la primera determinación asumida por sus colegas fue salir a las calles de forma pacífica para hacer conocer su protesta, aunque no descartó ir a un paro de 24 horas, si es que las autoridades del sector salud no escuchan su pedido.