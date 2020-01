Los productores pierden $us 247 millones, según ministro César Cocarico

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, durante su intervención en el programa El pueblo es noticia, de BTV, explicó que las pérdidas de los productores por la sequía y otros factores climáticos ascienden a $us 247 millones.



La autoridad precisó que los pequeños productores han perdido $us 27 millones, los medianos $us 141 millones y los grandes $us 79 millones.



Cocarico dijo que los pequeños productores y alguno medianos son los que tienen más problemas para refinanciar sus deudas. Para ello, el presidente del Estado, Evo Morales ordenó la creación de un fondo de ayuda de $us 80 millones.



La ayuda será canalizada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). "Tendrán una campaña de gracia para devolver la ayuda y cuando les toque pagar será sin interés", explicó Cocarico