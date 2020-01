Chile no contestará más 'agravios' de Morales

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo hoy que el Gobierno de su país no responderá más los "agravios" y "hostilidades" del presidente, Evo Morales, porque responden a una lógica de política interna y no a la relación bilateral entre los dos países vecinos.



"No voy a responder más las hostilidades, los ataques verbales y los agravios del señor Evo Morales. Cada día hay un nuevo agravio, Chile no va a entrar a ese tipo de intercambios", dijo el jefe de la diplomacia chilena en una rueda de prensa.



Muñoz respondió así al ser preguntado por las palabras del miércoles del presidente boliviano, quien dijo que la decisión de la Cancillería chilena de crear una Agencia de la Soberanía para defender sus intereses busca salvaguardar una "soberanía robada".



Morales se refería a las controversias que su país mantiene con Chile por el reclamo de una salida soberana al mar y por las aguas del Silala.