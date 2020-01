Policías desbloquean la carretera al norte

La Policía desbloqueó la carretera al norte, que estaba cerrada producto de una protesta de estudiantes de la facultad de Ciencias Agrícolas exigiendo que se inicie el servicio de becas comedor y la compra de micros para el transporte de los universitarios.



El comandante Sabino Guzmán llegó hasta el lugar para persuadir a los jóvenes, que se resistieron a despejar la vía. Finalmente los obligaron a dar paso, dado que mucha gente estaba siendo afectada.



Los universitarios desde muy temprano tomaron El Vallecito, infraestructura de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ubicada en el kilómetro 9 de la carretera al norte. Señalaron que ellos son de provincias y hasta el momento no les han dotado de comedor. Además, se quejan de que los administrativos utilizan los buses de la facultad y cuando los universitarios necesitan los vehículos para hacer las prácticas se los niegan. Consideran que esta situación es un abuso y exigen a las autoridades que atiendan sus demandas.



La Dirección Universitaria de Bienestar Social propuso que la atención del comedor podría iniciarse hoy para los antiguos becados y a partir del martes para los nuevos postulantes; sin embargo, los estudiantes aún reclaman por la compra de micros que se había comprometido para la anterior gestión (2012-2106). También piden la instalación del servicio de Wi Fi es otra de las demandas



En respuesta, el vicerrector Luis Gutiérrez muy temprano adelantó que el rector Juan Ortubé buscará una solución junto con los estudiantes.



El vicerrector explicó que no hay comedor por el hecho de que se lanzó la convocatoria para contratar el servicio en esta facultad, pero no hubo postulantes. Adelantó que hoy buscarán una solución a sus demandas.