Costas anuncia control en consulta para evitar robo

El líder del Movimiento Demócrata Social (MDS) y máxima autoridad del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, anticipó que esa agrupación política ejercerá control durante el referendo del próximo 21 de febrero, referido a la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.



"Tendremos un control electoral para que el Gobierno no le robe el resultado al pueblo de Bolivia (...) No hay democracia sin inclusión. No hay democracia si la democracia no nos hace más iguales", señaló en su discurso dentro del congreso nacional del MDS.



El opositor al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló que "(como Demócratas) estamos en contra de la reforma de la Constitución, pero dejaremos que sea el pueblo el verdadero protagonista de esta lucha".

