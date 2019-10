Yandel estrena canción al estilo "50 Sombras de Grey"

El cantante puertorriqueño Yandel estrenó el videoclip del tema "Calentura", enmarcado en un mundo de sensualidad, arte y fantasía.



El clip fue dirigido por Jesse Terrero y muestra a un Yandel rodeado de mujeres en planos de cuerpos pintados o de sadomasoquismo, al más puro estilo de las "50 Sombras de Grey"



Wisin y Yandel se separó hace dos años

El anunció de la separación del dúo reggaetonero la realizó el cantante Don Omar, quien, acompañado de Yandel, dio la noticia en un concierto realizado en mayo de 2013 en Puerto Rico.



El puertorriqueño señaló que no fueron los celos profesionales los causantes del distanciamiento, sino por como se manejaba la carrera del dueto.



“Nosotros tenemos una relación muy bonita. El problema fue en el equipo, me atrevería a decir que fue el manejo no estaba a gusto. Ahora estoy con mi nuevo equipo súper feliz y contento", dijo el artista a la prensa.



El dúo puertorriqueño llegó a Bolivia en dos ocasiones (2007 y 2009). Te dejamos un video de una de sus presentaciones en el país para recordar viejos tiempos.

