Vecinos se enfrentan a “lechazos" en la Brigada Parlamentaria

Dos grupos de vecinos que se arrogan la presidencia de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Santa Cruz se enfrentaron a “lechazos” en la Brigada Parlamentaria, durante la presentación de un nuevo producto derivado de la leche que entrega el Estado, este jueves.



En medio de la presentación del producto “Elías” de la empresa estatal Proleche ?? en presencia de Betty Tejada, presidenta de la Brigada Parlamentaria, y Óscar Alacaraz, director de Proleche?? , integrantes de Fedjuve irrumpieron en el lugar para manifestar su rechazo al apoyo de los vecinos al Gobierno.



Entre gritos y empujones, los distintos sectores de vecinos comenzaron a lanzarse bolsas de leche, motivo por el cual Betty Tejada tuvo que salir resguardada del lugar.



Omar Ribera, presidente de Fedjuve, reclamó al otro sector de vecinos el haber firmado un acuerdo con el Gobierno para permitir el aumento de la leche blanca de la empresa PIL a 6 bolivianos.



Los vecinos, según Ribera, están de acuerdo con que el precio de la bolsa de leche PIL, de 946 mililitros, se incremente de 5 a 5,40 bolivianos, pero no a 6 bolivianos como lo aprobó el Gobierno.



Posteriormente indicó que, junto a su grupo de dirigentes, continuarán con la huelga de hambre en rechazo al “lechazo navideño” del Gobierno, por el incremento de un boliviano en este producto.



“No nos va a correr el mal tiempo, seguimos en esta huelga de hambre, protestando y repudiando el “lechazo navideño”. Queremos pedirle a la Ministra (Teresa Morales) que se sensibilice, que anule la subida de un peso” manifestó Ribera.



Reunión con el Gobierno

?

Asimismo, a horas de la tarde EL DEBER se comunicó con el presidente de Fejuve, Omar Rivera, donde nos comentó que el senador Carlos Romero y Betty Tejada se comunicaron con ellos para citarlos a una reunión a las 18:00 horas en la Brigada Parlamentaria para poder dialogar.



“A las 6 de la tarde nos vamos a reunir con Betty Tejada y Carlos Romero, ellos tienen buena voluntad y esperemos que nos favorezca” indicó Rivera.



Agregó que espera que en la reunión les garanticen que no subirá ningún producto más de la canasta familiar y puedan “explicarles” el porqué del alza de la leche.



Alrededor de 50 personas se encuentran en huelga de hambre en las puertas de la Brigada Parlamentaria, donde aseguran no levantaran medidas hasta que sus pedidos sean escuchados.