Cinco claves del caso de la niña que pide abortar luego de ser violada

1.t¿Cuál es el caso y qué sucedió?



Hace dos meses una niña de 11 años tomó un mototaxi para trasladarse desde el mercado ‘Los Pocitos’, de la zona del Plan Tres Mil, hasta la avenida Paurito. En el trayecto, el conductor del motorizado se detuvo y, por la fuerza, introdujo al monte a la menor donde abusó sexualmente de ella. Producto de esta violación, la niña quedó embarazada.



El hombre, identificado como Wilson Montaño Martínez, fue detenido y enviado a la cárcel de Palmasola, imputado por violación agravada. La menor -que domina más el quechua que el español- expresó a su familia el deseo de interrumpir su embarazo y actualmente los familiares buscan la manera de que el mismo sea autorizado.



La Defensoría del Pueblo junto a la familia de la víctima visitaron este jueves el hospital del Plan 3.000 para gestionar la práctica del aborto de la menor que se encuentra con aproximadamente 8 semanas de gestación y espera una respuesta del centro médico para proceder con la solicitud.



2.t¿Qué dice la ley?



El Código Penal reconoce la figura del aborto "impune", o no punible, para los casos de violación, rapto “no seguido de matrimonio”, estupro e incesto o cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre.



El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableció, en un fallo número 206/2014, que para que se pueda realizar el aborto ya no se requiere la autorización de un juez, sino que alcanza con la presentación de una copia de la denuncia de violación (ante la Policía o Fiscalía) y el consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven o adulta).



3.t¿Qué dicen los médicos?



El presidente del Colegio Médico, Erwin Viruez, indicó que el cuerpo de la niña no está en condiciones de tolerar el embarazo y que la ley faculta a la fiscal a ordenar la interrupción asistida del mismo "a través de una orden legal" que servirá como respaldo de los médicos encargados de llevar adelante el legrado.



El psicólogo Miguel Sossa afirmó que el trauma que tiene la menor puede afectar incluso su vida misma y que no está capacitada para ser madre. "En estos casos las víctimas pasan por un profunda depresión y hasta pueden atentar contra su vida misma", dijo.

Sin embargo, la fiscal Giovana Rivas informó al canal de televisión Red Uno que en el hospital del Plan Tres Mil una junta de médicos forenses evaluará si proceden o no con el aborto.

4. ¿Sucedió algún caso similar?

El primer aborto de un embarazo producto de una violación, a escala nacional, fue practicado hace un mes en la ciudad de Sucre, donde otra niña resultó embarazada tras ser abusada por su padrastro, informó el representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera.



5.t¿Quién decide si se realiza o no?



En caso de violación, la víctima debe decidir si desea continuar o interrumpir su embarazo (en caso de ser menor de edad, deberá estar acompañada de su tutor). Luego, deberá aproximarse a un centro médico u hospital con una denuncia y un médico deberá realizar el aborto.