Gobierno califica de grosera la donación de gallinas por Bill Gates

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, calificó de "grosera" la donación de gallinas ofrecida por el magnate norteamericano Bill Gates. "Bolivia no depende de gallinas y esa es la prueba de que algunos nos ven como país tercermundistas miserables. Somos un país soberano en producción avícola", señaló.

"Me parece una posición muy grosera de un magnate que no sabe la realidad boliviana, tendría que informarse que nosotros los bolivianos tenemos muchas producción y no necesitamos gallinas como regalo de nadie para poder vivir somos dignos", refirió Cocarico, al salir de la reunión de gabinete que tuvo lugar en la residencia presidencial.



Según medios internacionales, Gates a través de la Fundación Bill and Melinda, enviará a través de la organización Heifer International, 100.000 gallinas a una veintena de países entre los cuales está también Bolivia para luchar contra la pobreza en esas naciones.



Cocarico indicó que le parece "ofensivo" que el empresario norteamericano anuncie regalar gallinas y dijo que debería pedir disculpas.



Aseguró que en Bolivia tiene la cantidad suficiente de producción de pollos, por lo que se garantiza el abastecimiento de carne de pollo en los diferentes centros de abasto del país.



Según el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP), con datos preliminares de 2015, hubo una producción total de 385.121 toneladas de carne de pollo versus al consumo nacional que asciende a 384.361 toneladas.