Se eleva la contaminación del aire por la humareda

El nivel de contaminación del aire por la humareda que producen los incendios forestales preocupa a las autoridades, porque ya pasó de regular a malo. Esto obliga a tomar medidas básicas como usar barbijos y no estar expuestos al aire libre.



La secretaria municipal de Medio Ambiente, Michelle Lawrence, indicó que al finalizar la mañana dará a conocer las últimas mediciones del aire y las medidas a tomar, dado que está gestionando reuniones con autoridades departamentales y educativas, para ver las acciones que se tienen que seguir. De ser necesario sugerirá que se suspendan las clases.



El director departamental de educación, Salomón Morales, indicó que hasta el momento los distritos de Santa Rosa del Sara y Ascensión de Guarayos han suspendido las clases por la densa humareda.



En Santa Rosa son siete unidades las que han tenido que paralizar las labores escolares por una semana, pues allí se quemaron viviendas, los afectados perdieron todas sus pertenencias, incluyendo los útiles escolares de sus hijos. Tampoco hay condiciones para pasar clases.



En la provincia Guarayos la humareda no solo afecta la salud, sino también la visibilidad para los conductores, que deben manejar sus motorizados con las luces encendidas. En Ascensión al menos unas tres unidades han paralizado, informó Morales. El Concejo Municipal de este municipio declaró estado de desastre natural , porque la región está siendo afectada por los incendios y también por la sequía.



En la capital cruceña también se sienten los efectos de las quemas, porque el humo no solo irrita los ojos, sino que dificulta la respiración, especialmente a niños, personas con problemas respiratorios y ancianos.