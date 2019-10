Gobierno ve 'favorable' el debate sobre la reelección

El Gobierno ve favorable el inicio del debate sobre la habilitación del presidente Evo Morales para postular a una nueva reelección, según manifestó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.



"Los movimientos sociales están tomando una posición favorable a la reelección del compañero Evo Morales. Creo yo que Evo Morales, por sus principios antiimperialistas, anticapitalistas y anticolonialistas, y por la posibilidad de unificar al pueblo, es un referente no solo nacional sino internacional", afirmó la autoridad.



Señaló que serán las organizaciones sociales las que vayan elaborando una propuesta para posibilitar que el primer mandatario vuelva a participar de un proceso electoral, aunque evitó decir que se modificará la Constitución Política del Estado (CPE).



"Ya está en debate y bueno, son los medios de comunicación y seguramente la oposición los que están contribuyendo a ese debate. Me parece muy bien, es la profundización de la democracia que se haga eso", explicó Rada.



Mientras que la Confederación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa" analizará, en su Congreso Nacional, la primera semana de septiembre en Pando, el tema de la reelección de Morales y se anticipa un voto resolutivo a favor.



"Es un mandato de nuestras bases que en diferentes congresos departamentales, regionales, he asistido como ejecutiva nacional, por lo tanto es un mandato que nuestras bases piden el tema de reelección de nuestro presidente Evo Morales", informó la secretaria ejecutiva, Juanita Ancieta, en Palacio de Gobierno.