Controlan 30% del fuego en vertedero de Santiago

El intendente (gobernador) de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego, aseguró este miércoles que el 30 % del incendio que ha provocado una nauseabunda nube de humo sobre la ciudad está controlado.



Los trabajos de ataque al fuego en el vertedero Santa Marta, a unos 30 kilómetros al suroeste de Santiago, se reanudaron tras haberse extendido todo el martes y parte de la madrugada de hoy, dijo Orrego a los periodistas en la entrada del basurero.



Explicó que las labores de mitigación del incendio se retrasaron debido a que el plan inicial recomendado por los bomberos de la zona, de sofocar las llamas con espuma, no dio resultado, por lo que se determinó utilizar tierra.



"No me atrevo a dar plazos de cuándo se controlará la emergencia, el ritmo de trabajo es bueno y se ha logrado una técnica que está dando resultados", sin embargo, "es difícil que se logre el control definitivo durante esta jornada", enfatizó el intendente.



Al ser consultado por la contaminación en la ciudad, agregó que "es evidente que la visibilidad y nivel de humo está mejor", mientras la Secretaría regional del Medio Ambiente calificó de "regular" la calidad del aire en la ciudad, de siete millones de habitantes.



En tanto, los alcaldes de los municipios más afectados por la catástrofe anunciaron que presentarán ante la Justicia un recurso de protección por las consecuencias que tuvo el humo tóxico en la población aledaña.



El fuego, según la empresa concesionaria del basural, se originó en "una inusual ola de calor" que ha golpeado a la región central de Chile, con temperaturas de hasta 38 grados en algunas zonas de la Región Metropolitana de Santiago en los últimos días.