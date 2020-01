Castillo volverá a jugar en Guabirá

Se acabó el suspenso, el atacante José Alfredo Castillo logró su salida formal de Sport Boys, de inmediato se reunió con la dirigencia de Guabirá, firmó su contrato y se convirtió oficialmente en el segundo refuerzo azucarero para el torneo Clausura de la Liga.

A sus 34 años el ‘Pícaro’ cumplirá su tercer ciclo en el club azucarero y lucirá la roja hasta diciembre de 2018, porque firmó por una temporada y media.

Castillo se integró a las prácticas ayer dejó satisfecho al entrenador Víctor Hugo Antelo porque mostró que se encuentra en estado físico. Eso sí en el equipo de ‘Tucho’, según el entrenador, deberá comenzar de cero para ganarse el puesto de titular.

Castillo es consciente de ello y aseguró que se brindará al máximo en procura de partir de entrada en el debut de Guabirá en el Clausura, frente a Universitario, el domingo 23 de este mes.

“Gracias a Dios se me abrió nuevamente la puerta en Guabirá, me fui brevemente (cinco meses) y he vuelto con el objetivo de aportar al equipo con goles”, afirmó Castillo, que retornó al azucarero para llenar el vació que dejó la salida de Luis Hernán Melgar.