Siete claves para ser exitoso en el e-commerce

Se está viviendo una época en la cual emprender un negocio es más fácil que antes. Ahora, para tener un comercio no es necesario abrir una tienda física en un lugar estratégico ni pagar una renta ¿Cómo? Con el comercio electrónico. Vender por internet permite estar siempre visible y tener costos de operación más bajos. Aquí algunos consejos.



1-Tener un mercado objetivo



Lo primero que debe hacer es determinar a quiénes le quiere vender. Aunque con el comercio electrónico tiene la posibilidad de hacer llegar su producto a una gran cantidad de personas, es necesario que determine las características de sus clientes ideales para que sepa posteriormente qué estrategias de marketing usará. ¿Qué tipo de contenido creará?, ¿qué redes sociales utilizará para difundir el conocimiento de su producto?



2- Experiencia de usuario



Debido a que estará en un entorno en línea, donde las personas no podrán sentir u oler su espacio, es muy importante que cada uno de tus clientes se enamore de su tienda tan pronto la vea. Debe tener un diseño atractivo, un mapa de categorías bien estructurado, descripciones de producto útiles y contenido de apoyo para cada producto que sea valioso, agradable, optimizado y, sobre todo, fácil de compartir en redes sociales.



3-Un proceso de imágenes



Una parte muy importante de la experiencia de usuario son las imágenes en su tienda virtual. Es ampliamente conocido que los clientes no basan su decisión de compra únicamente en el precio del producto o sus funciones, sino en la calidad. Una vez más, en un entorno virtual la única forma en la que los clientes podrán comprobar la calidad del producto será con fotografías que muestren cada ángulo del producto y que tengan una calidad excelente.



4-Modelo de negocios



Tome en cuenta el producto que está vendiendo y el mercado al que quiere llegar; realice un análisis de fortalezas y debilidades de su negocio para poder seleccionar el modelo que se ajuste a sus necesidades. Este paso es crucial, pues determinará si tendrá ganancias o no.



Modelos a tomar en cuenta B2B (Business-to-Business), se enfoca principalmente en la compra y venta entre dos negocios y el B2C (Business-to-Consumer) que esta sea la forma más conocida, ya que se enfoca en que una persona compra el producto de un negocio.



5-Buscar un diseño responsivo



El uso de ‘smartphones’ y dispositivos móviles está creciendo cada día más. Esa es la razón por la cual es necesario que el diseño web que tenga para su tienda sea responsivo, es decir, adaptable para dispositivos móviles. Actualmente existen varias plataformas de comercio electrónico que cuentan con plantillas adaptables, así que no deje ir la oportunidad de aumentar sus ventas por no tener un buen diseño.



6-Atención al cliente



Algo que hará una gran diferencia entre una tienda mediocre y una exitosa es la atención al cliente. Dele la atención necesaria desde que es un cliente potencial hasta que sea un cliente frecuente. Agregue una sección de preguntas frecuentes, coloque de manera visible y asequible un formulario de contacto, cree un correo electrónico especial para cualquier duda o aclaración y, por último, puede añadir un chat que ofrezca la opción de platicar con algún miembro de tu negocio en tiempo real.



7-Empaques creativos



Sea creativo a la hora de empaquetar sus productos; envíe tarjetas de agradecimiento junto con el paquete a los clientes, anexe pruebas de otros productos para que vean qué otras cosas vende, agregue un pequeño regalo dentro del empaque, es algo que sus clientes no esperan, y el factor sorpresa siempre es una gran herramienta