Gaspar ratifica que en materia territorial no hay pendientes con Bolivia

Gabriel Gaspar, embajador chileno en misión especial para el litigio marítimo boliviano ante La Haya, recalcó de que su país no tiene ningún tema pendiente con Bolivia en materia territorial. La declaración fue dada tras una reunión que sostuvo el jueves con con el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, que le explicó sus actividades realizadas en Bolivia.



Gaspar llegó a Bolivia con el objetivo de difundir la postura de su país en el marco de la contraofensiva comunicacional que pretenden iniciar, después que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en contra de la petición de incompetencia que plantearon contra este tribunal.



""Chile no tiene en materia territorial ningún tema pendiente", afirmó Gaspar, al precisar que los temas limítrofes se zanjaron con el Tratado de 1904, no obstante planteó que se puedan avanzar en otros aspectos como retomar las relaciones diplomáticas, de acuerdo a una publicación de La Tercera.



Sin embargo, a su llegada a Bolivia el embajador habló de temas pendientes entre ambos Estados. "Hay muchos temas pendientes, pero las relaciones diplomáticas como las entiende Chile y toda la comunidad internacional, son relaciones entre Estados, son relaciones entre gobiernos. Independiente de la coyuntura que pase, son permanentes", dijo.



Respecto a las últimas declaraciones del presidente Evo Morales que dijo que el Canciller Muñoz no representa la posición de Chile, Gaspar calificó como "juicios de valor los comentarios y aseguró que el diplomático goza de todo del gobierno, de sus autoridades y de sus instituciones".