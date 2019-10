Esteban Quispe: "Creo robots por un sueño: quiero llegar a la NASA"

A sus 16 años, Esteban Quispe Churata, que se dio a conocer tras haber creado una réplica del robot Wall-e, ha pasado de ser una "celebridad" en su natal Patacamaya (una población cercana a La Paz) a ser conocido en el exterior del país. Este miércoles fue entrevistado por la cadena CNN, vía skype.



El periodista y presentador del programa Café CNN, Carlos Montero, no se cansó de elogiar las aptitudes de Esteban de quien dijo viene una cuna humilde pero que se plantea grandes objetivos.



El joven que el próximo año saldrá bachiller, adquirió notoriedad cuando se conoció de su invento Wall-Ekitt, un robot hecho por piezas encontradas en la basura y que ha sido bautizado como "Wall-E boliviano", haciendo alusión al personaje animado de una película de Disney.



"Creo robots por un sueño ya que mi meta es llegar a la Nasa", dijo Esteban mientras mostraba una enorme sonrisa en su rostro, gesto que se hizo merecedor del aplauso del periodista.



Ofertas de trabajo

Esteban contó que ha recibido el llamado de diversas personas y empresas de Chile, Colombia, México y EEUU para ofrecerle un puesto de trabajo pero que de momento no ha aceptado ninguna ya que su prioridad ahora es continuar con sus estudios.



"Me gustaría estudiar en otro país. Quiero aprender sus métodos porque siento que aún tengo un nivel bajo", reveló el joven que entre sus trabajos próximos, tiene pensado crear un "robot agricultor", capaz de sembrar y cosechar y que además sea ecológico para "cuidar el medio ambiente".