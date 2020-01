Se disculpa por sus opiniones sobre candidatas a Miss Cochabamba

El certamen de belleza de Miss Cochabamba 2017 estuvo envuelto en una polémica por opiniones sobre la belleza de las candidatas, generados inicialmente por Daniel Soliz, quien este lunes emitió una publicación en un medio de comunicación cochabambino, en el que pidió disculpas a Promociones Gloria, Gloria Limpias, Nancy Aguilar y al colectivo Mujeres de fuego.

"En mi afán de ser jocoso, hice comentarios desaprensivos y con mis palabras he mellado la dignidad de mujeres, jóvenes y menores de edad. Mediante esta solicita reconozco que no he medido mis palabras", dice parte de escrito de Soliz.

Al finalizar Daniel dice que espera que este mensaje llegue a todas las esferas sociales y condena la violencia hacia la mujer en todas sus formas.