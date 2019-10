El transporte rompe con el Gobierno por tributos

El transporte pesado rompió las negociaciones que había iniciado hace casi dos meses con el Gobierno debido a los diferentes problemas del sector por el tema tributario. Los transportistas señalaron que retomarán sus medidas y anunciaron bloqueo de carreteras desde el próximo 9 de mayo. Los gremiales también amenazan con medidas de presión en demanda de la modificación del Código Tributario.



"No se ha solucionado nada, el jueves tuvimos reunión, nos ha llegado una carta donde dice que les esperemos 60 días más. Por voto resolutivo vamos a salir a las carreteras troncales a bloquear. El Gobierno no quiere escuchar, se les ha dado el ultimátum, vamos a esperar hasta el 8 de mayo y si no nos dan solución estaríamos saliendo el 9 a bloquear", indicó el dirigente de la Coordinadora Nacional de Transporte Pesado, Juan Yujra.



En los meses de enero y febrero el sector del transporte determinó bloquear las carreteras internacionales en demanda de la universalidad de las facturas en los descargos que presentan para compensar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). También solicitaban la supresión del crédito fiscal en la facturación por el consumo de combustible, que alcanza al 30%.



Yujra indicó que no ve soluciones pese al mes de trabajo en las mesas y que el Gobierno solamente desgasta al sector pidiéndole plazos. "Queremos respuesta, que las multas sean pagables. La Aduana sigue confiscando casas, movilidades", afirmó Yujra.



Por su lado, los gremiales del país sostienen un congreso nacional en la capital cruceña para determinar medidas de presión contra el Gobierno en demanda de la flexibilización del Código Tributario, según informó el dirigente Jesús Cahuana.