Leche de cucaracha, más nutritiva que la de vaca

Referencias sobre las cucarachas nos remiten a las de una plaga y es difícil imaginarlas como el alimento del futuro, menos que la leche de una de estas especies sea más nutritiva que la de vaca.



¿Leche de cucarachas? Sí. Según un estudio publicado recientemente en International Union of Crystallography Journals, en la que participaron investigadores de la India, Estados Unidos, Canadá, Francia y Japón, precisó que el líquido que la cucaracha escarabajo del Pacífico utiliza para alimentar a sus crías es notablemente rico en proteína, azúcares y grasas y fundamental para el crecimiento y el desarrollo.



Un momento, ¿las cucarachas son lactantes? No exactamente. Según se observó en el estudio que a diferencia de la mayoría de las cucarachas, existen algunas que conciben a su crías como los vivíparos, y no mediante huevos.



Justamente una de esas especies es la cucaracha escarabajo del Pacifico o Diploptera punctata, que da una especie de “leche” a sus crías que es altamente nutritivo: cuatro veces más que la de la vaca y tres veces más energética que la potente leche de búfala.



Esta “leche” –que en realidad no es la leche tal cual como la conocemos– es alta en proteínas, aminoácidos esenciales, lípidos y azúcares. Su origen es de un líquido que otorga la cucaracha madre a sus embriones, la que una vez en los intestinos de las crías generan unos “cristales de proteínas”.



“Los cristales de proteína son como la leche para una cucaracha bebé. Es importante para su crecimiento y desarrollo,” comentó Leonard Chava, uno de los científicos de la investigación, que cita CNN.



Según explicó, este líquido no se puede conseguir, menos a niveles industriales, pero sí se puede sintetizar y es justamente lo que hacen los científicos que realizaron este trabajo.



“Estamos tratando de entender cómo controlar este fenómeno de una manera mucho más fácil, para llevarlo a la producción en masa,” añadió Chavas.



Los expertos planean replicar los cristales de proteínas que producen las cucarachas Diploptera punctata en un laboratorio con procesos de manipulación genética y cultivo in vitro.



¿Y tú, la tomarías?